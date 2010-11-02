«Газпром» і Єврокомісія проаналізують застосування «Третього енергетичного пакету» ЄС щодо РФ

«Газпром» і Європейська Комісія проаналізують питання застосування «Третього енергетичного пакету» ЄС і його впливу на співпрацю з Росією.

Як повідомили УНІАН в Управлінні інформації російської газової компанії, глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР і комісар Європейської Комісії з енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР під час робочої зустрічі у Москві домовилися створити спільну робочу групу з метою регулярного обговорення питань застосування «Третього енергетичного пакету» і впливу цієї законодавчої ініціативи на виконання довгострокових контрактів «Газпрому».

Також сторони розглянули перспективи російсько-європейської взаємодії в газовій сфері. Учасники наголосили на необхідності підготовки і проведення в першому кварталі 2011 року презентації, присвяченої потенційним можливостям розвитку співпраці між «Газпромом» і Європейським Союзом.

Г.ЕТТІНГЕР від імені Європейської Комісії висловив задоволення ходом і підсумками російсько-польських переговорів про співпрацю в газовій сфері.

«Третій пакет», запропонований Єврокомісією ще в 2007 році, визначає нові правила гри на європейському газовому ринку. Документ, зокрема, припускає, що компанії – продавці газу і електрики не повинні володіти транспортними мережами, оскільки це призводить до штучного підвищення цін.