Вугільники та енергетики одержать з бюджету 160 млн. грн. для погашення боргів
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" щодо погашення заборгованості за спожиту електроенергію і поставлене вугілля, що виникла у підприємств вугільної та енергетичної галузей».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Закон, зокрема, передбачає, що на 160 млн. грн. буде зменшено видатки Міністерства палива та енергетики України за бюджетною програмою "Заходи з реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні та Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об`єктів виробничого об`єднання "Придніпровський хімічний завод".
Зазначені кошти будуть спрямовані на фінансування видатків Міністерства вугільної промисловості України за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості, у томі числі погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію».
Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 21 жовтня.