Нафта дорожчає

Ціни на нафту в середу зростають, відображаючи дані від дослідницького інституту API про зниження запасів у США за тиждень, а також в очікуванні рішень ФРС США зі стимулювання національної економіки, яке може призвести до зниження долара. Про це свідчать дані торгів, повідомляє РІА "Новости".

Вартість грудневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку за станом на 08:4 зросла на 0,37 долара, або на 0,44% - до 84,27 долара за барель. Ціна грудневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилась на 0,28 долара, або на 0,33% - до 85,69 долара за барель.

"Для ринку нафти рішення ФРС матимуть важливе значення. Всі занепокоєні напередодні доповіді", - наводить агентство Bloomberg думку стратега із сировинних товарів Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Сирін Лім.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США за минулий тиждень знизилися на 4,1 млн барелів. Дані із запасів у середу опублікує Міністерство енергетики США. Аналітики, опитані агентством Bloomberg, чекають, що запаси зменшаться на 1 млн барелів.