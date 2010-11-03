Сарматія: ЄК вважає ЄАНТК найперспективнішим проектом диверсифікації енергоносіїв

Європейська комісія вважає проект Євро-Азіатского нафтотранспортного коридору на базі українського нафтопроводу "Одеса-Броди" найперспективнішим проектом з диверсифікації постачань енергоносіїв у Євросоюз.

Про це кореспондентові УНІАН у Польщі сказав генеральний директор створеної для розвитку цього проекту компанії "Сарматія" Сергій СКРИПКА.

Він зазначив, що представники Єврокомісії заявили про це минулого тижня на зустрічі у рамках програми Східного партнерства.

У рамках засідання, яке відбулося в Брюсселі, експерти ЄК презентували рапорт про використання нафтопроводів для постачань нафти в Євросоюз з третіх країн.

"У цьому рапорті зазначено, що наш проект має найбільший потенціал з точки зору підвищення безпеки постачань нафти в Євросоюз", - сказав С. СКРИПКА.

Він сказав, що "Сарматія" розраховує на виділення коштів у рамках програми "Східного партнерства" на проект, зазначивши, що це не буде великий об'єм.

С. СКРИПКА назвав важливішою участь у "Східному партнерстві" для отримання кредитних коштів європейських фінансових інститутів.

Довідка УНІАН. Створена влітку 2004 року "Укртранснафтою" і польською Pern "Сарматія" у 2008 році отримала нових акціонерів з Азербайджану, Грузії і Литви, які тепер володіють по 24,75%, окрім литовської Klajpedos nafta, яка володіє 1%.

На початку 2010 року компанія підписала попередній договір про дофінансування проекту ЄАНТК на базі українського нафтопроводу "Одеса-Броди" за кошти Євросоюзу.

"Сарматія" може отримати від ЄС близько 120 млн. євро або 25% вартості спорудження польської ділянки проекту, якщо до 2012 року знайде інвесторів, готових профінансувати інші роботи.