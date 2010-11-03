Український ядерний форум розраховує стати членом "FOR ATOM" до кінця року

Український ядерний форум (УЯФ) розраховує стати членом асоціації "FOR ATOM" до кінця 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент асоціації "Український ядерний форум" Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ, виступаючи сьогодні на міжнародній конференції асоціації.

«Ми ставимо за мету до кінця 2010 року стати асоційованими членами європейського "FOR ATOM" і гармонізувати нашу діяльність із його діяльністю», - сказав Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ, додавши при цьому, що УЯФ розцінює співпрацю з "FOR ATOM" як шлях до інтеграції з європейською ядерною промисловістю.

Він також повідомив, що найближчим часом УЯФ подасть відповідну заявку на набуття членства в "FOR ATOM", яка до кінця року буде розглянута в європейській асоціації.