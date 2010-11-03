Україна буде шукати нафту і газ в Антарктиці

Кабінет Міністрів схвалив проект Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки. Про це повідомив на брифінгу голова Державного комітету з питань науки, інновацій і інформатизації Володимир Семиноженко.

Як передає ЛІГАБізнесІнформ, напрями перспективних наукових досліджень в Антарктиці В. Семиноженко пояснив таким чином: "За тими оцінками, які зроблені, і з залученням Національної академії наук, і інститутами які займаються геологічними дослідженнями, запаси нафти (у Антарктиці, - ред.) складають понад 100 мільярдів тонн і запаси газу - близько 15 трильйонів кубометрів. Також є абсолютно чітке розуміння того, що це світовий держрезерв, який має в розпорядженні великі запаси золота, різних корисних копалини. Також важливо, що в Антарктиці приблизно 80% усієї прісної води світу. Питання чистої води - не менш важлива проблема для людства, ніж такі позиції як нафта газ і так далі".

Окрім цього, за словами В. Семиноженка, у водах поблизу Антарктики можна щорічно без особливої шкоди для біологічного середовища добувати близько 700 мільйонів тонн кріля. "Біологічні запаси Антарктики можна порівняти з біологічними запасами усього світового океану", - сказав він.