Шумкова може бути призначена віце-президентом «Енергоатома» - Недашківський

Екс-заступник міністра палива та енергетики України Наталія ШУМКОВА може бути призначена віце-президентом НАЕК «Енергоатом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКІВСЬКИЙ.

«Я написав подання на переведення Н.ШУМКОВОЇ до НАЕК «Енергоатом» на посаду віце-президента», - сказав він, зазначивши при цьому, що, можливо, вже на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України було ухвалене рішення про призначення Н.ШУМКОВОЇ на посаду віце-президента компанії.

Як повідомлялося, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Наталію ШУМКОВУ з посади заступника міністра палива та енергетики України.

Про це йдеться в указі Президента від 1 листопада, текст якого розміщений на сайті глави держави.

У документі не вказана причина звільнення.