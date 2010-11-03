Використання української ГТС для постачань газу в Македонію – найбільш вигідний варіант – Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає найбільш вигідним варіантом для постачань газу в Македонію використання української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні пыд час зустрічі з прем`єр-міністром Македонії Ніколою ГРУЄВСЬКІ.

«Ми вважаємо дуже важливою співпрацю з Македонією в галузі забезпечення природним газом. І вважаємо, що українська ГТС є найбільш вигідним і безпечним маршрутом транспортування газу до Європи», - сказав М.АЗАРОВ.