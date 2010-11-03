Україна розглядає чотири майданчики для розміщення заводу з фабрикації ЯП

Україна розглядає як потенційні чотири майданчики для розміщення заводу з фабрикації ядерного палива, котрий планує будувати дердконцерн «Ядерне паливо» спільно з російською паливною компанією «ТВЕЛ».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ.

Зокрема, за його словами, як потенційні розглядаються такі майданчики: на базі держпідприємства «ВостГЗК» (Жовті Води, Дніпропетровська обл.), на базі Придніпровського хімічного комбінату (Дніпропетровська обл.), на базі Сумського НВО ім. Фрунзе, а також на одній з діючих українських АЕС.

При цьому Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ підкреслив, що остаточний вибір майданчика буде обумовлений у техніко-економічному обгрунтуванні будівництва заводу.

«Ще раз підкреслюю – це все буде передбачено в ТЕО, в якому буде визначений конкретний майданчик», – підсумував глава «Енергоатома».

Як повідомляв УНІАН, російська паливна компанія ВАТ «ТВЕЛ» прогнозує завершення розробки техніко-економічного обгрунтування зведення в Україні заводу з фабрикації ядерного палива до кінця першого півріччя 2011 року.

За словами віце-президента «ТВЕЛ» Василя КОНСТАНТИНОВА, згідно з угодою, підписаною наприкінці жовтня ц.р. в Києві, сторони взяли на себе зобов`язання завершити будівництво заводу протягом трьох років після схвалення на державному рівні ТЕО. Він також зазначив, що, на думку російської сторони, найбільш прийнятним варіантом для будівництва заводу буде вибір майданчика у форматі так званого зеленого лужка, що означає будівництво заводу не на базі вже існуючих виробничих потужностей, а з нуля «під ключ» на майданчику, найбільш прийнятному з погляду логістики, комунікацій та інфраструктури.

Остаточний вибір майданчика буде оформлений у ТЕО. Замовником розробки ТЕО виступає українська сторона в особі держконцерну «Ядерне паливо», котрий узяв на себе зобов`язання з фінансуванню розробки проектного документа.

За словами В.КОНСТАНТИНОВА, реалізація проекту будівництва заводу передбачає три етапи. На першому етапі передбачається організація в Україні складання ТВЗ із спорядженням тепловиділяючих елементів, на другому етапі – освоєння виробництва цирконієвих комплектуючих, на третьому – організація виробництва порошку діоксиду урану з подальшим спіканням тепловидільних пігулок.

Нагадаємо, держконцерн «Ядерне паливо» вже оголосив тендер з відбору підрядника на розробку ТЕО будівництва заводу з фабрикації ядерного палива, термін якого продовжений до 3 листопада.

Довідка УНІАН. 27 жовтня ц.р. паливна компанія «Росатома» «ТВЕЛ» і український державний концерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000.

Згідно з Енергетичною стратегією, Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод із фабрикації ТВЗ (тепловидільних збірок).

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державної цільової програми «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планується завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., з яких 1,092 млрд. грн. планується привернути як інвестиції.