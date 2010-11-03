«Нафтогаз» розробляє проект створення державної мережі АЗС

НАК «Нафтогаз України» розробляє проект створення державної мережі автомобільних заправних станцій (АЗС).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН.

«Компанія розробляє інвестиційний проект по створенню державної мережі автомобільних заправних станцій», - сказав він.

За словами Є. БАКУЛІНА, компанія має намір збудувати АЗС у всіх регіонах країни.

У той же час він не уточнив заплановану для запуску кількість АЗС відповідно до проекту, оскільки, за його словами, це питання ще знаходиться в стадії вивчення.

Також голова правління «Нафтогазу України» зазначив, що робота «Нафтогазу» на роздрібному ринку нафтопродуктів дасть змогу добитися стабілізації цін на ньому і виключити спекулятивні коливання.

Крім того, Є. БАКУЛІН повідомив, що одним з можливих джерел постачань нафтопродуктів на АЗС буде ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.).

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.