Прем'єр-міністр Македонії сподівається, що українські компанії візьмуть участь у будівництві ГЕС

Прем`єр-міністр Македонії Нікола ГРУЄВСЬКІ сподівається, що українські компанії візьмуть участь у будівництві гідроелектростанцій у Македонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

«Ми починаємо декілька проектів, які стосуються будівництва гідроелектростанцій у Македонії, й сподіваємося, що українські компанії візьмуть у цьому участь, особливо що стосується концесійного використання електростанцій», - сказав Н.ГРУЄВСЬКІ.

Він також висловив надію на розширення співпраці з українськими фахівцями в будівництві та модернізації газотранспортної системи. «Зараз у Македонії ведуться роботи з підготовки проекту для всієї газотранспортної структури на території країни, й цей проект реалізує українська компанія. Таким чином, у нас є можливість розширити нашу співпрацю в цій сфері», - сказав Н.ГРУЄВСЬКІ.

При цьому прем`єр підкреслив, що на сьогоднішній день у Македонії істотно покращилася ситуація для залучення інвестицій та роботи іноземних компаній, зокрема понижено податковий тиск, а також вжито заходи для боротьби з корупцією.