Ціни на нафту досягли шестимісячного максимуму

Ціни на нафту у середу виросли і досягли нового шестимісячного максимуму на тлі оголошення очікуваного рішення Федеральної резервної системи США про стимулювання економіки. Крім того, опубліковані раніше дані свідчили про значніше, ніж очікувалося, зниженні запасів палива в США, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування грудневих ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту виросли на 79 центів чи на 0,9%, до 84,69 долара за баррель. Раніше в ході сесії ф'ючерси виросли до 85,36 долара за баррель. За тиждень ф'ючерси подорожчали на 4%.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на ICE виросли за підсумками торгів на 97 центів до 86,38 долара за баррель.

ФРС в середу оголосила про нову програму купівлі казначейських облігацій США для того, щоб допомогти економіці США, яка все ще стикається з труднощами. Після свого дводенного засідання центральний банк США заявив, що придбає державні облігації на суму 600 млрд доларів у наступні вісім місяців.

Хоча об'єм покупок облігацій ФРС трохи перевершив очікування щодо стимулу в розмірі приблизно 500 млрд доларів, ці заходи очікувалися на фінансових ринках протягом декількох тижнів.

З кінця серпня ціни на нафту виросли більш ніж на 17%, оскільки інвестори ставили на те, що заходи ФРС допоможуть підтримати економічне зростання, яке сповільнюється. Очікування щодо покупок казначейських облігацій США з боку ФРС також чинили тиск на долар. Це сприяло зростанню цін на нафту вище 80 доларів за баррель в останні тижні, оскільки інвестори купували фізичні активи, такі, як сировинні товари.

Купуючи казначейські облігації США або інші активи, ФРС насправді вливає гроші в економіку у надії, що таким чином вона стимулює економічне зростання, надавши банкам більше готівки для кредитування компаній.

У середу ф'ючерси на нафту досягли найвищого з травня внутрішньоденного рівня для контракту з найближчим терміном витікання. Це сталося після того, як звіт Міністерства енергетики США показав скорочення запасів бензину на 2 млн баррелів і скорочення запасів дистилятів, включаючи паливневий мазут і дизельне паливо, на 3,6 млн баррелів.