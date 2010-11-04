Польща розглядає можливість опублікувати газовий договір з Росією

Уряд Польщі розглядає можливість публікації підписаного у кінці минулого тижня газового договору з Російською федерацією для демонстрації вигідності угоди для обох сторін.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ.

Міністр назвав великим успіхом підписання договору після майже двох років переговорів.

"Ми зараз перевіряємо, чи може міжурядова угода між Польщею і Росією бути опублікованою в Інтернеті для того, щоб Ви могли самі прочитати (наскільки вона вигідна - УНІАН) ", - сказав він.

Р. СІКОРСЬКИЙ сказав, що Єврокомісія не лише підтверджує відповідність договору європейському законодавству, але "вітає нас з укладенням такого договору".

Він також позитивно оцінив участь представників ЄК у переговорах з Росією, що, на його думку, дозволило передати керівництво транзитним Ямальским газопроводом польській державній компанії Gaz System від спільної польсько-російської компанії Europolgaz.

Представник міністерства економіки Польщі, відповідального за переговори, сказав УНІАН, що не має в розпорядженні інформації про затвердження Єврокомісією нового польсько-російського газового договору, зазначивши, що цим питанням займається Міністерство державного майна, яке володіє компанією Gaz System. Міндержмайна не відповіло на письмовий запит агентства із цього приводу.

Єврокомісар у справах енергії Гюнтер ОТТІНГЕР заявив у середу, що має підстави для того, щоб думати про відповідність підписаного договору європейському законодавству.

Довідка УНІАН. Згідно з новою газовою польсько-російською угодою сторони домовилися про збереження умов транзиту до 2019 року з можливістю продовження до 2045 року.