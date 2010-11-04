Італійська Edison у суді вимагає від «Газпрому» знизити ціну на газ – Rzeczpospolita

Італійська компанія Edison у суді вимагає від найбільшого світового експортера газу російської компанії "Газпром" знизити ціну палива, яке вона поставляє. Про це пише сьогодні польська газета Rzeczpospolita.

Видання зазначає, що Edison аргументує свою вимогу значними збитками, викликаними високою вартістю російського газу порівняно з цінами на спотовому ринку.

За даними експертів, російський газ на кордоні з Італією коштує 300-320 доларів за тисячу кубометрів, тоді як LNG з Катару - 240-250 доларів.

Edison, яка купує газ від спільної компанії "Газпрому" і італійської "Eni" - Promgas, вимагає, щоб суд зобов'язав понизити ціни до рівня спотового ринку.

Rzeczpospolita пише, що це перший випадок, коли покупець російського газу в суді буде домагатися зниження ціни.

Раніше "Газпром" добровільно погодився на часткову прив'язку ціни у довгострокових контрактах для ряду своїх клієнтів - зокрема, E.ON та французького GDF Suez - до цін на спотовому ринку, що їм дозволило заощадити "сотні мільйонів доларів".

Справу розглядає Стокгольмський арбітражний суд.