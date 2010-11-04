ВР визнала особливо небезпечними підприємства, які використовують ядерну енергію

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон "Про внесення зміни до статті 43 Закони України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 243 народних депутатів з 426, зареєстрованих в сесійнійу залі.

Законом передбачено внесення до переліку особливо небезпечних підприємств, припинення діяльності яких потребує проведення спеціальних заходів, підприємств, які у своїй діяльності використовують ядерну енергію. Також передбачається відшкодування витрат на заходи щодо безпечного завершення діяльності, пов`язаної з використанням ядерної енергії; надання інформації органу державного регулювання ядерної і радіаційної безпеки щодо відкриття справи про банкрутство підприємств, які у своїй діяльності використовують ядерну енергію; визнання органу державного регулювання ядерної і радіаційної безпеки учасником провадження у справі про банкрутство щодо підприємств, які у своїй діяльності використовують ядерну енергію.