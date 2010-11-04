«Енергоатом» має намір залучити 1,5 млрд. євро у ЄБРР та ЄІБ на підвищення безпеки АЕС

НАЕК "Енергоатом" веде переговори з Європейським банком реконструкції і розвитку і Європейським інвестиційним банком про залучення кредиту під державні гарантії у розмірі 1,5 млрд. євро для підвищення безпеки експлуатації АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів голова Національної комісії регулювання електроенергетики Сергій ТІТЕНКО.

"Йде робота з приводу отримання кредиту ЄБРР і інвестиційного банку (ЄІБ - УНІАН) на 1,5 млрд. євро на ядерну безпеку", - сказав голова НКРЕ.

Він також повідомив, що НАЕК вже звернулася до регулювальника з проханням передбачити в тарифі компанії кошти на обслуговування цього кредиту.

У тій же час, за словами С. ТІТЕНКА, НКРЕ поки не погодила це питання, оскільки, виходячи з практики залучення таких кредитів, процес узгодження і отримання кредитного ресурсу займає до 1,5 року.

Прес-секретар представництва ЄБРР в Україні Антон УСОВ підтвердив УНІАН, що нині між НАЕК і ЄБРР ведуть відповідні переговори. Водночас він не зміг уточнити деталей, підкресливши, що нині переговори знаходяться в початковій стадії.

"Переговори знаходяться в початковій стадії і конкретніша інформація щодо них може бути оприлюднена наступного року", - сказав А.УСОВ.

Довідка УНІАН. ДП "НАЕК "Енергоатом" - провідний виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташликську ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК "Енергоатом" покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації усіх АЕС країни.