Україна збільшила транзит газу в країни Європи

ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, у січні-жовтні цього року збільшила транзит природного газу до країн Європи на 6%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 76,618 млрд. куб. м Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК "Укртрансгаз".

У повідомленні сказано, що у жовтні транзит природного газу до країн Європи склав 8,367 млрд. куб. м, що на 11% менше, ніж у жовтні 2009 року.

Також у повідомленні зазначають, що загальне транспортування газу по газотранспортній системі Україні у січні-жовтні збільшилося на 10,2%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 118,623 млрд. куб. м.

"На 1 листопада більшість підземних сховищ газу знаходяться в нейтральному періоді. В цілому газотранспортна система працює в нормальному режимі з виконанням усіх середньодобових показників транспортування", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" скоротила транзит природного газу до країн Європи на 20,4%, або на 24,4 млрд. куб. м, порівняно з 2008 роком, до 95,2 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. ДК "Укртрансгаз" є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тис. км. магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.