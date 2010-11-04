В Україні у 2011 році заплановано збільшити виробництво електроенергії

Україна планує у 2011 році збільшити виробництво електроенергії на 6,2%, або на 11,4 млрд. кВт/год, - до 194,839 млрд. кВт/год, порівняно з прогнозом виробництва в 2010 році.

Про це сказано в Прогнозному балансі електроенергії на 2011 рік, затвердженому Міністерством палива і енергетики у редакції від 31 серпня, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, виробництво електроенергії на ТЕС наступного року прогнозується на рівні 86,433 млрд. кВт/год (у тому числі ТЕС НАК "Енергетична компанія України" - 56,164 млрд. кВт/год, ТЕС ТОВ "Східенерго" - 19,7 млрд. кВт/год), на АЕС - 90 млрд. кВт/год, на ТЕЦ - 10,569 млрд. кВт/год, на ГЕС - 10,143 млрд. кВт/год, на ГАЕС - 463 млн. кВт/год, на блок-станціях та інших джерелах - 7,8 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Прогнозним балансом електроенергії, палива і витрат генкомпаній ТЕС (ДК ТЕС) на 2010 рік прогнозувалося збільшення виробництва електроенергії в Об'єднаній енергосистемі України на 6,1%, або на 10,5 млрд. кВт/год, - до 183,4 млрд. кВт/год, порівняно з 2009 роком.

За оперативними даними Мінпаленерго, виробництво електроенергії в ОЕС України за 10 місяців виросло на 9,8%, або 13,7 млрд. кВт/год, порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 152,717 кВт/год.

Виробництво електроенергії в ОЕС України у 2009 році скоротилося на 9,8%, або 18,768 млрд. кВт/год, порівняно з 2008 роком - до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/год.