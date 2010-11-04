Мінпаливенерго: енергоспоживання у 2011 році зросте на 4,2%

Міністерство палива і енергетики прогнозує зростання споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат в мережах (брутто) у 2011 році на 4,2% - до 190 млрд. кВт/год, у порівнянні з прогнозними показниками 2010 року.

Про це сказано в Прогнозному балансі електроенергії на 2011 рік, затвердженому Міністерством палива і енергетики в редакції від 31 серпня, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Довідка УНІАН. Споживання електроенергії в Україні з урахуванням технологічних втрат в мережах (брутто), у січні-вересні поточного року виросло на 9,8%, або 11,929 млрд. кВт/год, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 133,341 млрд. кВт/год.

Об'єм споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 10,5%, або 10,260 млрд. кВт/год, у порівнянні з січнем-вереснем 2009 року - до 107,894 млрд. кВт/год.

У 2009 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат в мережах (брутто), скоротилося на 8,7%, або 16,151 млрд. кВт/год, порівняно з 2008 роком - до 169,009 млрд. кВт/год. Об'єм споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) скоротився на 9%, або 13,332 млрд. кВт/год, порівняно з 2008 роком - до 134,558 млрд. кВт/год.

У 2008 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат в мережах (брутто), скоротилося на 0,5% порівняно з 2007 роком - до 185 млрд. 187 млн. кВт/год. Споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) скоротилося на 0,6%, або 4 млрд. 876,8 млн. кВт/год, - до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/год.