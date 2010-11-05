Hоздрібні ціни на нафтопродукти в Україні збільшилися на 0,6%

З 29 жовтня по 5 листопада 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,5- 0,7% (в середньому на 0,6%). Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 29 жовтня по 5 листопада 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

Бензин А-80 – збільшилися на 0,6% - з 6,81 грн./л до 6,85 грн./л

Бензин А-92 – збільшилися на 0,7% - з 7,15 грн./л до 7,20 грн./л

Бензин А-95 – збільшилися на 0,5% - з 7,49 грн./л до 7,53 грн./л

Дизельне паливо – збільшилися на 0,6% - з 6,77 грн./л до 6,81 грн./л.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного палива – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.