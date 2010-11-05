«Нафтогаз» повністю розрахувався за поставлений у жовтні російський газ

НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений у жовтні цього року російський газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні по зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що, зокрема, «Нафтогаз» переказав «Газпрому» близько 1,063 млрд. дол. за імпортований у жовтні 2010 року природний газ.

Ціна природного газу для компанії в четвертому кварталі цього року складе близько 253 дол. за тис. куб. м.

Також компанія нагадує, що відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яка була укладена між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки в розмірі 100 дол. за тис. куб. м.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за постачаннями. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Україна до сьогоднішнього дня вчасно і в повному обсязі розраховується з «Газпромом» за поставлений газ.