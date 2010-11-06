В Україні знеструмлено 45 населених пунктів

В Україні внаслідок шквалистих поривів вітру та спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у 6 областях сталося знеструмлення 45 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, без електропостачання залишилися у Київській - 15 н. п., Сумській -13 н. п., Черкаській - 8 н. п., Рівненській - 4 н. п., Чернігівській - 3 н. п. та Івано-Франківській - 2 н. п.

Крім того, у Сумській області (м. Конотоп та Кролевецькому районі) поривчастим вітром частково пошкоджені (зірвано шифер та листову бляху) покрівлі адміністративних та житлових будівель.

Створено робочі групи з уточнення наслідків та збитків, нанесених негодою. До аварійно-відновлювальних робіт у населених пунктах залучено комунальні служби районів та бригади обленерго.