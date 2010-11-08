Азаров просить Австрію підтримати Україну

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ просить Австрію конструктивно поставитися до позиції України щодо "Південного потоку".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на Віденському економічному форумі, на якому був присутній Федеральний канцлер Австрійської Республіки Варнер ФАЙМАНН.

«Ми б просили австрійську сторону - я знаю про ваші переговори з російським керівництвом - разом з тим поставитися конструктивно до нашої ідеї, до нашого підходу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він нагадав, що 22 листопада в Брюсселі планується провести переговори про модернізацію української газотранспортної системи у форматі Україна-ЄС-Росія.

Позиція України, як і до переговорів, так і під час переговорів полягала і полягає в тому, що будівництво Південного і Північного потоків може призвести до скорочення майже в два рази транзиту газу через територію України українською ГТС

«Це для нас втрати. Це для нас украй невигідний варіант. Ми запропонували ЄС і Росії, і, я сподіваюся, що така тристороння зустріч відбудеться найближчим майбутнім, розглянути питання про реконструкцію нашої південної мережі газопроводів з тим, щоб вкласти в двадцять разів менше коштів у модернізацію наших південних газопроводів і вийти в ту саму точку – місто Бургас у Болгарії з тим самим обсягом газу, який планується направляти за системою "Південного потоку», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, прем`єр-міністр України зазначив, що між Австрією і Україною завжди були «дуже добрі» відносини.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної та Центральної Європи – проект «Південний потік» (South Stream).

Газопровід “Південний потік" планується побудувати до 2015 року. Витрати на весь проект оцінюються приблизно в 25 млрд. дол. Газопровід буде прокладено дном Чорного моря до Болгарії, а потім розділиться на дві гілки. Одна гілка пройде через Грецію до Італії, інша - через Сербію і Угорщину до Австрії. Пропускна спроможність трубопроводу, як очікується, становитиме 47-63 мільярди кубометрів газу на рік.