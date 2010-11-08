«Газ України» стурбований незадовільним станом розрахунків ТКЕ за газ

ДК «Газ України» стурбована незадовільним станом розрахунків підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) в новому опалювальному сезоні 2010-2011 рр.

Про це сказано в прес-релізі компанії, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, за 5 днів листопада теплокомуненерго спожили природного газу на суму понад 250 млн. грн., проте заплатили за газ майже вчетверо менше - 66 млн. грн.

На звітну дату заборгованість теплопостачальних підприємств (без АК «Київенерго») за спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 рр. (з 1 жовтня 2010 р.) природний газ перевищила 1,06 млрд. грн.

Найбільша заборгованість спостерігається у підприємств ТКЕ Харківської (159 млн. грн.), Донецької (133 млн. грн.), Дніпропетровської (128 млн. грн.), Луганської (80 млн. грн.), Запорізької (57 млн. грн.), Одеської (54 млн. грн.), Київської (41 млн. грн.), Львівської (39 млн. грн.), Житомирської (36 млн. грн.), Чернігівської (29 млн. грн.) областей, а також АР Крим (29 млн. грн.).

Столична енергокомпанія АК «Київенерго» за 2008-2010 рр. заборговувала ДК «Газ України» понад 753,9 млн. грн. (рівень оплати в 2010 р. - 79%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 1 жовтня ц.р. природний газ - у підприємств ТКЕ АР Крим (4%), Харківської і Житомирської (по 6%), Одеської (7%), Дніпропетровської (9%), Луганської (10%), Херсонської (11%), Київської (14%), Вінницької, Запорізької й івано-Франківської (по 15%), Чернігівської і Чернівецької (по 16%) областей і міста Севастополь (15%).

Водночас на 70% забезпечили розрахунки підприємства ТКЕ Тернопільської області.

Борги теплокомуненерго за газ, спожитий у минулому опалювальному сезоні 2009-2010 рр., залишаються на рівні 1,74 млрд. грн. (рівень оплати - 83%).

У компанії наголошують, що значна заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює акумуляцію НАК «Нафтогаз України» коштів для проведення своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ, а також проведення опалювального сезону 2010-2011 рр.