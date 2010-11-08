В ОПЕК здивовані формулою розрахунку ціни на газ для України

В Організації країн експортерів нафти (ОПЕК) здивовані формулою розрахунку ціни на російський газ для України. Про це заявив генеральний секретар ОПЕК Абдаллой ель-БАДРІ під час зустрічі з Миколою АЗАРОВИМ, повідомив журналістам прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, зазначив В.ЛУК’ЯНЕНКО, здивування викликає те, що ціна на газ коригується залежно від ціни на нафту.

«Сьогодні вже немає прямого цінового зв`язку нафти і газу, оскільки почалися могутні розробки сланцевого газу в Сполучених Штатах», - процитував А.Ель-БАДРІ прес-секретар голови уряду України.

Довідка УНІАН. Відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яку було укладено між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. за тис. куб. м. Вона коригується кожного кварталу залежно від того, як змінюються ціни на нафтопродукти.