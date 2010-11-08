Україна буде надійним постачальником газу та нафти у Європу – Азаров пообіцяв

Україна буде надійним постачальником в Європу не лише газу, але і нафти.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою заявою він виступив сьогодні в ході робочого ланчу з представниками австрійських ділових кіл в офісі Raiffeisen International.

"Ми маємо бути для Європи надійним постачальником газу і нафти. І події січня 2009 року не повторяться", - сказав М.АЗАРОВ.

У той же час, голова уряду зазначив, що питання надійності постачань газу порушували сьогодні в ході його зустрічі з Федеральним канцлером Австрійської Республіки Варнером ФАЙМАННОМ.

"Сьогодні однією з тем моєї бесіди з Федеральним канцлером була стурбованість Австрії можливістю повторення такої ситуації. Від імені уряду України я дав гарантії, що такого більше не повториться. Ми - надійний партнер для Європи", - сказав М. АЗАРОВ. Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на зустрічі з генеральним секретарем ОПЕК Абдалою ель-БАДРІ заявив, що Україна зацікавлена в активізації стосунків з Організацією транспортерів нафти (ОПЕК) у зв'язку зі збільшенням об'єму транзиту нафти через територію країни.