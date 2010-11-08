Австрія має намір диверсифікувати шляхи постачання газу

Австрія займає позицію, згідноз якою шляхи постачань газу мають бути диверсифіковані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ, коментуючи реакцію федерального канцлера Австрії Варнера ФАЙМАННА на зроблену йому українською стороною пропозицію конструктивно ставитися до позиції України щодо "Південного потоку".

"Реакція канцлера, коли розмова проходила віч-на-віч, була абсолютно адекватною. Яка різниця Австрії, з якого потоку отримувати газ. Австрія, як і будь-яка інша країна, зацікавлена в конкуренції систем, які поставляють газ, у надійності їх роботи, у можливості диверсифікації постачань газу. Отже така позиція абсолютно зрозуміла", - сказав М. АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що Україна не закликала Австрію відмовитися від участі в будівництві газопроводу "Південний потік". "Ми не закликали Австрію зайняти позицію якоїсь протидії цьому будівництву, тому що ми прекрасно розуміємо, що цього не буде. Але ми звернули увагу керівництва Австрії на те, що існують і інші можливості. У тому числі, це і модернізація нашої газотранспортної системи. Це дешевша і надійніша можливість для транзиту газу, у тому числі і в Австрію".

Він ще раз підкреслив, що ставити метою відмову Австрії від участі в "Південному потоці" безглуздо, і Україна такої мети не ставить.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи сьогодні на Віденському економічному форумі, на якому був присутній Федеральний канцлер Австрійської Республіки Варнер ФАЙМАНН, висловив прохання австрійській стороні "конструктивно поставитися до позиції України щодо "Південного потоку".

Він нагадав, що 22 листопада у Брюсселі планують провести переговори про модернізацію української газотранспортної системи у форматі Україна-ЄС-Росія.

Позиція України, як і до переговорів, так і під час переговорів полягає в тому, що будівництво Південного і Північного потоків може привести до скорочення майже у два рази транзиту газу через територію України по українській ГТС.

"Це для нас втрати. Це для нас украй невигідний варіант. Ми запропонували ЄС і Росії, і, я сподіваюся, що така тристороння зустріч пройде в найближчому майбутньому, розглянути питання про реконструкцію нашої південної мережі газопроводів з тим, щоб вкласти у двадцять разів менше коштів в модернізацію наших південних газопроводів і вийти в ту ж саму точку - місто Бургас в Болгарії з тим же самим об'ємом газу, який планується направляти за системою "Південного потоку", - сказав М. АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ "Газпром" планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи - проект "Південний потік" (South Stream).

Газопровід "Південний потік" планують побудувати до 2015 року. Витрати на увесь проект оцінюють приблизно в 25 млрд. дол. Газопровід буде прокладений по дну Чорного моря до Болгарії, а потім розділиться на дві гілки. Одна гілка пройде через Грецію в Італію, інша - через Сербію і Угорщину в Австрію. Пропускна спроможність трубопроводу, як очікують, складатиме 47-63 мільярди кубометрів газу на рік.