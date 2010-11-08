ТОВ «Зорг Біогаз Україна» будуватиме біогазові станції у ПАР і Греції. Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії Zorg, в перших числах листопада Zorg одержав нові сплачені замовлення з Південно-Африканської Республіки і Греції. Проектування і будівництво біогазових станцій доручено українському підрозділу Zorg. Обидві станції електричною потужністю 1 МВт розраховані на змішану сировину з гною і посліду.

За інформацією прес-служби, «раніше замовники відвідали працюючу станцію в Київській області і переконалися в якості. Вибрали Zorg завдяки тому, що компанія пропонує краще співвідношення ціна/якість. Таке стало можливим завдяки низьким витратам, хорошій логістиці, а головне - запропонованим знижкам».

Як відзначили в компанії, на сьогоднішній день в ПАР і Греції немає станцій біогазів. У Zorg є шанси першими побудувати біогазові станції у цих країнах.

Крім того, відзначили в компанії, наближається запуск станції з виробництва біогазу в Кустанайській області Казахстану. Йде повним ходом будівництво в п. Земгалі, Латвія.

Довідка УНІАН. Zorg є інжиніринговою компанією зі спеціалізацією на будівництві біогазових станцій. Конструкторське та інженерне бюро Zorg виконує повний комплекс робіт з проектування, будівництва, наладки станцій біогазів по всьому світу. На сьогодні Zorg має найбільший в СНД російськомовний підрозділ чисельністю більш як 50 чоловік у Києві.

ТОВ «Зорг Біогаз Україна» працює з 2006 р. Компанія має українську і казахську державну ліцензію на проектування і технічний нагляд. Діє сервісна служба.