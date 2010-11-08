Україна націлилася на статус спостерігача при ОПЕК

Україна запропонувала Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК) стати спостерігачем при цій організації.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що зробив таку пропозицію під час зустрічі з Абдаллою Ель-БАДРІ.

«Ми, зокрема, запропонували розглянути питання про статус України як спостерігача при цій організації. Для нас надзвичайно важливо знати політику основних виробників нафти, знати основні параметри і прогнози (щодо ринку нафти – УНІАН). Тому участь нашої країни як спостерігача при ОПЕК мені представляється доцільною», - сказав М.АЗАРОВ.

Разом з цим він підкреслив, що у відповідь це на прохання А.Ель-БАДРІ пообіцяв розглянути питання про надання Україні статусу спостерігача на найближчій конференції ОПЕК.

Крім того, глава уряду відзначив, що під час його візиту до Лівії, яка є членом ОПЕК, наприкінці листопаду п.р. це питання також порушуватиметься.

Як повідомляв УНІАН, М.АЗАРОВ сьогодні також заявив, що Україна зацікавлена в активізації відносин з ОПЕК у зв`язку зі збільшенням обсягу транзиту нафти через територію країни. Глава уряду відзначив, що з поточного року транзитом через Україну до Білорусі поставляється венесуельська нафта, також тривають переговори про транзит нафти з Азербайджаном, який планує істотно збільшити її видобуток найближчим часом. «Україну цікавлять прогнози ОПЕК, інформація про ситуацію на ринках – про ризики і перспективи розвитку ринків», - сказав він.

Довідка УНІАН. Організація країн - експортерів нафти - ОПЕК - об`єднує низку країн, економіка яких залежить від продажу вуглеводнів за кордон, зокрема, Саудівську Аравію, Іран і ОАЕ. Росія до складу ОПЕК не входить. На 13 країн, які входять в ОПЕК, припадає більш третині нафти, що видобувається в усьому світі, тобто більш як 32 млн. барелів на день. Світовий попит на нафту, згідно з оцінкою засновника BP Capital Буна ПІКЕНСА, становить 87 млн. барелів на день.

До складу ОПЕК входять Алжир, Ангола, Індонезія, Іран, Ірак, Кувейт, Лівія, Нігерія, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ і Венесуела. У цих країнах зосереджено близько 67% світових розвіданих запасів нафти.