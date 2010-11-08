Україна запропонувала ОПЕК стати спостерігачем при організації – Азаров

Україна запропонувала Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) стати спостерігачем при цій організації.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що зробив таку пропозицію в ході зустрічі з Абдаллою ель-БАДРІ.

"Ми, зокрема, запропонували розглянути питання про статус України як спостерігача при цій організації. Для нас надзвичайно важливо знати політику основних виробників нафти, знати основні параметри і прогнози (на ринку нафти - УНІАН). Тому участь нашої країни як спостерігача при ОПЕК мені здається доцільною", - сказав М.АЗАРОВ.

Разом з цим він підкреслив, що у відповідь це на прохання А. ель-БАДРІ пообіцяв розглянути питання про надання Україні статусу спостерігача на найближчій конференції ОПЕК.

Крім того, голова уряду зазначив, що в ході його візиту в Лівію, яка є членом ОПЕК, у кінці листопада це питання також буде порушене. Як повідомляв УНІАН, М. АЗАРОВ сьогодні також заявив, що Україна зацікавлена в активізації стосунків з ОПЕК у зв'язку зі збільшенням об'єму транзиту нафти через територію країни. Голова уряду сказав, що з поточного року транзитом через Україну в Білорусь поставляється венесуельська нафта, також йдуть переговори про транзит нафти з Азербайджаном, який планує істотно збільшити її видобуток найближчим часом. "Україну цікавлять прогнози ОПЕК, інформація про ситуацію на ринках - про ризики і перспективи розвитку ринків", - сказав він.

Довідка УНІАН. Організація країн-експортерів нафти - ОПЕК - об'єднує країни, економіка яких залежить від продажу вуглеводнів за кордон, зокрема, Саудівську Аравію, Іран і ОАЕ. Росія в ОПЕК не входить. На частку 13 країн, які входять в ОПЕК, доводиться більш ніж третина нафти, яку добувають у всьому світі, тобто понад 32 млн. баррелів на день. Світовий попит на нафту, згідно з оцінкою засновника BP Capital Буна ПІКЕНСА, складає 87 млн. баррелів на день.

До ОПЕК входять Алжір, Ангола, Індонезія, Іран, Ірак, Кувейт, Лівія, Нігерія, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ і Венесуела. У цих країнах зосереджено близько 67% світових розвіданих запасів нафти.