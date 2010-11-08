Україна в жовтні імпортувала природний газ за ціною 265 дол. і 252,11 дол. за 1 тис. куб. м

Україна у жовтні 2010 року здійснювала імпорт природного газу за ціною 265 дол. за 1 тис. куб. м і 252,11 дол. за 1 тис. куб. м.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки України, оприлюдненому на сайті відомства.

«Митна вартість жовтневих об'ємів природного газу, заявлених декларантами, у перерахунку на 1000 куб. м становить 265 дол. в першому випадку і 252,11 дол. - в другому випадку», - наголошується у повідомленні міністерства.

В зв'язку з цим Міністерство економіки підвищило на 1,5% величину коригую чого коефіцієнта для розрахунку рентної плати за природний газ за жовтень 2010 року, порівняно з вереснем, - до 1,4048.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2008 року Верховна Рада прив'язала рентну платню за газ до ціни його імпорту, прийнявши відповідний закон. Згідно з ним, рентна платня за природний газ, зокрема, нафтовий (супутній), регулярно індексуватиметься на відношення середньої митної вартості імпортного природного газу до базової ціни 179,5 дол. за 1 тис. куб. м.