Нафта дешевшає

Ціни на нафту у вівторок, 9 листопада, знижуються на очікуваннях тижневих даних Міненерго США по запасах "чорного золота" в країні, а також на фоні зростання курсу долара до корзини шести валют стран - основных торгових партнерів США.

Вартість грудневих ф`ючерсів на американську легку нафту WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку знизилася на 0,31 долара, або на 0,36% - до 86,75 долара за барель.

Ціна грудневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш Brent зменшилася на 0,27 долара, або на 0,31% - до 88,19 долара за барель.

Згідно з прогнозом аналітиків, опитаних агентством Bloomberg, на поточному тижні може стати відомо про тижневе зростання запасів нафти в США на 1,75 мільйона барелів з 368,2 мільйона барелів тижнем раніше.

Євро вже знизився до 1,3847 долара за євро проти 1,3923 долара за євро у понеділок, 8 листопада.

У цілому курс долара до корзини шести валют країн - основних торгових партнерів США зміцнився на 0,24% - до 77,22 пункту, повідомляє Bloomberg.