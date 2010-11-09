"Газпром" підвищив ціну на газ для Європи

У четвертому кварталі 2010 року російський газ для європейських споживачів подорожчає на 9 доларів за тисячу кубометрів – до 327 доларів.

Про це заявив заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв, пише газета "Дело".

О.Медведєв додав, що середньозважена ціна третього кварталу 2010 року для європейських споживачів склала 318 доларів за тисячу кубометрів.

За даними презентації "Газпрому", озвученими в ході телефонної конференції у понеділок, середня вартість газу для Європи в 2010 році складе 308 доларів за тисячу кубометрів.

При цьому в першому півріччі 2010 року ціни були нижчі за прогнозні.

Так, в першому кварталі 2010 року вони склали 293 доларів за тисячу кубометрів, а в другому кварталі 2010 року – 289,5 доларів за тисячу кубометрів.

О.Медведєв також відзначив, що в умовах економічної кризи і відриву спотових цін від цін довгострокових контрактів "Газпром" пішов на певну адаптацію контрактів до сьогоднішніх умов ринку.

"При цьому цінові формули наших довгострокових контрактів не змінилися і, як і раніше, базуються на нафтопродуктовому "кошику", - повідомив заступник голови правління "Газпрому".

Він також відзначив, що частину обсягів ряду покупців газовий монополіст продає з прив`язкою до спотового індексу.

"Інша справа, що наші маркетингові компанії працюють на європейському ринку і продають та купують газ на основних спотових майданчиках. І це дозволяє нам оптимізувати продажний і закупівельний портфель цих компаній", - відзначив О.Медведєв.

При цьому виручка від продажів, відображена в звіті, не враховує операції на спотовому ринку, які йдуть окремим рядком.

Як повідомлялося, 5 листопада Україна заплатила майже 1 млрд. доларів за російський газ, імпортований в жовтні.

Ціна природного газу для компанії в четвертому кварталі складає близько 253 доларів за тисячу кубометрів.