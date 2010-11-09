НАЕР прогнозує інвестування в 2011 році 400 млн. євро в сонячні та вітрові парки

Голова Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергоресурсів (НАЕР) Микола ПАШКЕВИЧ прогнозує інвестування в 2011 році близько 400 млн. євро в сонячні та вітрові парки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відкриваючи спеціалізовану виставку “Енергоефективність-2010” сьогодні в Києві.

“Пілотні національні проекти, що реалізовуються в Україні, - це сонячні й вітрові парки. Вони повинні бути найближчими роками розвинені до 2,5 тис. МВт, і вже в 2011 році в ці проекти інвестори вкладуть близько 400 млн. євро з тим, щоб за два роки досягти потужності 2-2,5 тис. МВт”, - сказав голова НАЕР.

При цьому М.ПАШКЕВИЧ зазначив, що на сьогодні НАЕР розглянуло вже 168 проектів, із яких сім схвалено, це: два вітрових парки компанії ДТЕК, Мангушський і Приазовський проекти та розробка проектів із сонячних парків у Криму австрійською компанією Activ Solar.