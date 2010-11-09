У Росії назвали винуватців аварії на "Распадській": від директора до механіків

Ростехнагляд видав шахтарям, постраждалим від аварії на "Распадській", акт про нещасний випадок. У ньому вказані причини і винні в аварії, через яку загинула 91 особа, повідомляє Дєло.

Федеральна служба з екологічного, технологічного і атомного нагляду Росії (Ростехнагляд) роздала гірникам, які вижили під час аварії на шахті "Распадська", акти про нещасний випадок на виробництві, у якому перераховані причини вибухів, котрі сталися там у ніч з 8 на 9 травня 2010 року.

Як пише "Комсомольська правда", це офіційний документ, у якому на 16 листах перераховані не лише причини аварії, але і посади людей, котрі несуть за це відповідальність.

Основні порушення

Так, вибухи, за заключенням експертів, були викликані цілим рядом порушень, серед яких:

- порушення пилового режиму шахти;

-відсутність належного контролю за ознаками самонагрівання вугілля з боку працівників шахти, яке і привело до появи вогнища самозаймання, що стало причиною вибуху метано-повітряної суміші, яка там накопичилася;

- невиконання передбачених проектами профілактичних заходів щодо запобігання ендогенному нагріванню вугілля;

- нестійкість електропостачання шахти.

Хто винен

Серед 24 осіб, названих причетними до нещасного випадку, проектувальник "Распадської", колишній її директор, його заступник, начальники ділянок і зміни, прості механіки. Відомо, що директор шахти Ігор Волков після катастрофи пішов у відставку, а пізніше йому були висунуті звинувачення у порушенні техніки безпеки.

У Південно-сибірському управлінні Ростехнагляду розповіли, що акт розслідування аварії розроблений і підписаний усіма членами комісії, а потім переданий у ті відомства, які визначені трудовим кодексом.

У місцевому СКП повідомили, що цей документ може стати доказом у кримінальній справі, "але остаточні висновки - за слідчими". Розслідування за фактом аварії триває.

Попередні підсумки розслідування Ростехнагляд підготував ще у червні, проте пізніше їх публікація була відкладена до того моменту, коли з шахти відкачають воду, щоб слідчі могли повністю оглянути місце аварії.

Нагадаємо, у результаті двох вибухів на найбільшій вугільній шахті Росії у травні 2010 року загинула 91 людина.