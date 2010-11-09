Перший енергоблок Хмельницької АЕС ввели в експлуатацію

Сьогодні 1-й енергоблок Хмельницької АЕС, після планово-попереджувального ремонту, виведений на мінімально контрольований рівень потужності.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в інформаційному центрі ХАЕС.

Зараз реакторна установка знаходиться на потужності 670 МВт. Проходить випробування турбогенератора.

Другий енергоблок Хмельницької АЕС працює на потужності 1010 МВт. За минулу добу енергоблок виробив 24,14 млн. кВт/год електроенергії.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації немає. Радіаційний стан на промисловому майданчику і в прилеглих регіонах без змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.