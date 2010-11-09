Теплопостачання у столиці налагоджено, та є “нюанси” з горячой водою - Попов

Перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ заявив, що на сьогодні у столиці усі будинки підключені до опалювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв'ю журналістам.

"У мене є інформація, мені передають служби, що сьогодні у нас немає будинків, які не підключені до опалювання. Ми цю роботу завершили. Що стосується гарячого водопостачання, у нас сьогодні є деякі проблеми з параметрами", - сказав О. ПОПОВ, коментуючи ситуацію з подачею тепла і забезпеченням гарячою водою будинків киян.

"Сьогодні 16 градусів (тепла), і тому подача теплоносія зменшилася, і об'єктивно зменшилася. Тому є певні нюанси в цьому. Але в принципі система почала працювати десь тиждень тому абсолютно стабільно. І я думаю, що ми нормально пройдемо опалювальний сезон", - зазначив О. ПОПОВ.

За його словами, Київ не матиме проблем з погашенням 500 млн. грн. боргу перед "Київенерго" за різницю в тарифах: "Що стосується розрахунків: є заборгованість за газ. Якщо не в листопаді, то в грудні ми це питання вирішимо".

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Київтрансгаз почав знижувати тиск газу для теплоелектроцентралей АК "Київенерго". Таким чином, тиск газу в ТЕЦ- 6 впав на 65,5%, у ТЕЦ- 5 - на 57,5%.

На засіданні сесії Київради 4 листопада, де обговорювали ситуацію з початком опалювального сезону у столиці, заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК повідомив, що Київ зобов'язався погасити заборгованість перед "Київенерго" за різницю в тарифах протягом тижня. За його словами, перший заступник голови КМДА О. ПОПОВ зустрівся з міністром палива і енергетики Юрієм БОЙКОМ, і на цій зустрічі, за словами О. МАЗУРЧАКА, була досягнута домовленість, що тиск газу в мережах Києва буде відновлений. Натомість столиця повинна за тиждень віддати "Київенерго" 500 млн. грн. боргу за рахунок кредиту банків, що дасть можливість "Київенерго" здійснити свої розрахунки з газопостачальниками.

8 листопада в АК "Київенерго" заявили, реагуючи на звернення громадян в call -центр компанії щодо зниження температури гарячої води в квартирах, що причиною цього стало обмеження тиску газу у зв'язку з боргом компанії перед газівниками.