Постачальника тепла і гарячої води для Києва визначать до зими

У Київській міськдержадміністрації розраховують, що протягом листопада питання визначення постачальника тепла і гарячої води буде вирішено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

На запитання журналістів, на якому етапі перебувають переговори з “Київенерго” з цієї проблеми, О.МАЗУРЧАК відповів: “На завершальному етапі”.

За його словами, мерія на наступний рік розробляє програму фінансування об’єктів “Київенерго”, і при цьому висувається умова про прийняття “пакетного рішення”. “Фінансування в наступному році об’єктів “Київенерго” зв’язуємо з необхідністю визначення виробника послуг”, - сказав він.

“Ми будемо змушувати “Київенерго” погодитись бути виробником послуг, поки не доб’ємося. Ми їм запропонували альтернативний варіант, що готові забрати усі мережі і ЦТП у комунальну власність. Вони не хочуть - тоді готові самі бути виробниками послуг. Впродовж цього місяця, я думаю, що домовимось”, - зауважив О.МАЗУРЧАК.

При цьому він нагадав і про ініціативу КМДА переглянути угоду з “Київенерго” про оренду комунального майна, тобто змінити її на концесію.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня ц.р. О.МАЗУРЧАК прогнозував, що КМДА та «Київенерго» планують остаточно вирішити питання щодо визначення офіційного виробника послуг з гарячого водо- і теплопостачання у Києві через тиждень. Питання в мерії хотіли закрити до початку опалювального сезону. Він наголосив на наявності лише двох можливих варіантів: або виробником стає «Київенерго», або комунальне підприємство «Київтеплокомуненерго». Він відзначив, що виробник буде виконавцем послуг «безпосередньо аж до мешканців», і безпосередньо з киянами підписуватиме угоди про надання вказаних послуг.