КМДА вимагає від Київенерго зменшити температуру в квартирах, залишивши гарячу воду

Київська міська держадміністрація звернулась до АК “Київенерго” з вимогою забезпечити задану для цього сезонного періоду температуру теплоносія, що йде на опалення та нагрів води в системі водопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

За його словами, система опалення та мережа гарячого водопостачання обслуговується єдиним теплоносієм. У зв’язку з підвищенням температури повітря на вулиці, як сказав О.МАЗУРЧАК, мешканці столиці почали скаржитися, що в будинках висока температура повітря і Київенерго, реагуючи на це, знизив температуру теплоносія.

“Ми звернулися зараз до Київенерго про те, що параметри, які задано, треба витримувати...”, - сказав О.МАЗУРЧАК.

За його словами, потрібно буквально кілька днів, щоб виправити ситуацію і це зв’язано з технічними моментами.

“Не можна сьогодні перейти – це треба, грубо кажучи, прикрутити задвижки в усіх будинках на опалення , в 10 тис. будинках, але залишити температурний режим на вході хоча б 70 градусів для того, щоб нагріти воду”, - пояснив О.МАЗУРЧАК.

“Ми звернулися до Київенерго з такою вимогою - або вони забезпечують гарячу воду, або треба робити за цей період перерахунок. Тому що це на сьогодні носить масовий характер”, - підсумував він.