"Газпром" має намір з 2017 h. поставляти до Південної Кореї по 10 млрд кубів газу у рік

"Газпром" і корейський "Когаз"договорились в грудні почати комерційні переговори по збільшенню об`ємів постачань газу до Кореї з 2017 року до рівня не меншого 10 мільярдів кубометрів в рік, повідомив глава російського газового монополіста Олексій Міллер.

"Сьогодні в ході переговорів з президентом компанії "Когаз"достигнуты принципово важливі домовленості про те, що ми переходимо до наступного етапу переговорів - це комерційні переговори за умовами купівлі-продажу газу. Узгоджений на базі обміну листами між двома компаніями графік проведення комерційних переговорів. Комерційні переговори почнуться в грудні цього року", - сказав Міллер журналістам. "Сьогодні визначений рік почала постачання нових об`ємів по цьому великому контракту російського газу в Республіку Корея. Це - 2017 рік. Об`єми постачання - не меншого 10 мільярдів кубометрів газу (у рік)", - повідомив глава газового концерну.

В даний час російський "Газпром" поставляє до Південної Кореї зріджений природний газ в об`ємі до 1,5 мільйонів тонн в рік, передає РІА "Новини".