Азаров: Проблему з дефіцитом «Нафтогазу» вирішено на 90%

Проблему дефіциту НАК «Нафтогаз України» вирішено на 90% і уряд вживає всіх можливих заходів для доведення дефіциту до рівня 1%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Я вважаю, що проблему вирішено на 90%, і зараз ми вживаємо цілу низку заходів, щоб вийти на 1% дефіциту «Нафтогазу» цього року», – сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні ц.р. Кабінет міністрів України своєю постановою збільшив статутний капітал НАК «Нафтогаз України» на 7,4 млрд. грн. шляхом випуску додаткових акцій існуючої номінальної вартості зі збереженням 100% акцій у власності держави.

Нагадаємо, наприкінці вересня Верховна Рада прийняла поправки до держбюджету-2010, що передбачають збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» цього року на розмір його планового дефіциту 7,4 млрд. грн. шляхом викупу акцій додаткової емісії за рахунок випуску ОВДП.

Довідка УНІАН. У 2009 році Кабінет міністрів України прийняв постанову про збільшення статутного капіталу «Нафтогазу України» на 18,6 млрд. грн. – до 24,165 млрд. грн. з оплатою акцій додаткової емісії держоблігаціями. НАК згодом почав продавати облігації або укладати угоди РЕПО з банками, що дозволило йому сплатити закупівлю російського газу.

У грудні 2009 року уряд прийняв ще одну постанову про докапіталізацію НАК за рахунок ОВДП на 12 млрд. грн., проте її не було виконано.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.