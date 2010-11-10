“Київенерго” підтримує ініціативу КМДА переглянути формат стосунків

АК "Київенерго" підтримує ініціативу столичної влади переглянути формат стосунків, який існує між ними.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Департаменту корпоративних комунікацій АК "Київенерго".

"Стосунки між акціонерною компанією і містом давно потребують перегляду", - підкреслили в енергокомпанії.

Між тим, у "Київенерго" інформують, що зниження тиску газу "Київтрансгазом" для ТЕЦ, яке почалося 2 листопада, триває. За даними компанії, на 10 листопада температура теплоносія на ТЕЦ- 5 складає 56˚З (від нормативного рівня 65˚С), на ТЕЦ- 6 - 48˚С. Також зниження тиску газу привело до значного зменшення виробництва електроенергії.

"Ситуація є критичною не лише для комфорту споживачів, але і для стану устаткування і технічних режимів роботи складної енергосистеми", - сказано в повідомленні. При цьому в компанії у черговий раз звертають увагу, що причиною цього стало накопичення боргу за газ через спеціально занижені тарифи для споживачів.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня перший заступник голови столичної міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ висловив переконання, що місто найближчим часом повинне переглянути формат співпраці з компаніями "Київенерго" і "Київводоканал".

За його словами, чинна угода з "Київенерго" про оренду комунального майна - це "велика помилка". "Форма, яка б захистила інтереси і самого підприємства, і киян, - це концесія", - зазначив він, додавши, що ця форма співпраці між муніципалітетами і бізнесом є найбільш виправданою у світі.

У свою чергу Київрада 4 листопада на своєму засіданні прийняла рішення створити робочу групу, яка вивчить взаємини Києва з АК "Київенерго". Причиною цього стала ситуація з початком опалювального сезону в Києві, коли почалися численні відключення споживачів від теплопостачання і гарячого водопостачання у зв'язку з великою кількістю аварій на тепломережах. Очолив цю робочу групу у складі 21 особи перший заступник голови КМДА О.ПОПОВ.

Крім того, 2 листопада АК "Київенерго" повідомила, що "Київтрансгаз" почав знижувати тиск газу для теплоелектроцентралей. Через це протягом доби тиск газу по ТЕЦ- 6 впав на 65,5%, по ТЕЦ- 5 - на 57,5%. "Київенерго" пояснило обмеження тиску газу існуючим боргом міста з компенсації різниці між встановленим тарифом і витратами на виробництво теплової енергії, через що компанія не може своєчасно і повною мірою розрахуватися з газівниками за борг минулого опалювального сезону.

4 листопада в мерії Києва повідомили про домовленість, відповідно до якої КМДА протягом тижня виплатить "Київенерго" 500 млн. грн. боргу, а енергокомпанія натомість підніме тиск газу.