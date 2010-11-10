Експортне мито на російську нафту з 1 грудня перевищить 300 дол./т

Експортне мито на російську нафту з 1 грудня поточного року може вирости на 11,4 -13,4 долара - до 302-304 долара за тонну з нинішніх 290,6 долара, мито на пільгову нафту може вирости до 107-108 доларів за тонну.

Це зрозуміло з середньої ціни моніторингу Міністерства фінансів РФ і формули розрахунку експортного мита, передає РІА "Новини".

"Середня ціна моніторингу з 15 жовтня 2010 року по 10 листопада цього року склала 82,33 долара за баррель. Якщо за три дні, які залишилися, ціна лежатиме в коридорі 84-87, то остаточна ціна моніторингу може скласти 82,57-83,00 долара за баррель", - сказав експерт у Мінфіні Олександр САКОВИЧ.

Таким чином, згідно з розрахунками, мито на нафту з 1 грудня може скласти 302 - 304 долари за тонну, а ставка зниженого мита для пільгової нафти - 107-108 доларів за тонну.

Мито на світлі нафтопродукти може вирости до 216-217 долара за тонну з нинішніх 208,1 долара за тонну, на темні - до 117 долара за баррель з 112,1 долара за тонну.

Ціни на російську нафту за дев'ять місяців поточного року виросли до 77,4 долара за баррель з 56,66 долара за баррель роком раніше.

Міністерство економічного розвитку РФ підвищило прогноз середньорічної ціни на нафту Urals цього року до 75 доларів за баррель з первинного прогнозу в 54-57 доларів за баррель.

Уряд РФ восени 2008 року через зниження світових цін на нафту скоректувало порядок розрахунків експортного мита на нафту і нафтопродукти.

Період моніторингу цін на нафту марки Urals і, відповідно, термін встановлення експортних мит був скорочений з двох до одного місяця для більш оперативного реагування на зміни світової кон'юнктури. Це також понизило податкове навантаження на нафтові компанії.