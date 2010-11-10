ТЕО будівництва заводу з фабрикації ядерного палива розробить «УкрНДПРпромтехнологія»

Техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) будівництва заводу з фабрикації ядерного палива в Україні розробить держпідприємство "Український науково-дослідний і проектно-розвідувальний інститут промислової технології" (Жовті Води, Дніпропетровська область).

Про це сказано в інформації про підсумки відповідних торгів, проведених держконцерном "Ядерне паливо", оприлюденій на офіційному сайті держконцерну.

Згідно з повідомленням, зокрема ціна акцептованої пропозиції від "УкрНДПРпромтехнология" склала 4,2 млн. грн. (з ПДВ). Передбачають, що інститут завершить розробку ТЕО до квітня 2011 року. Заявка ДП "УкрНДПРпромтехнология" акцептована 5 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня "Ядерне паливо" оголосило тендер на розробку техніко-економічного обгрунтування будівництва заводу з виробництва ядерного палива. На розробку ТЕО претендували Державний комітет ядерного регулювання України (ДКЯРУ), а також державні підприємства "Український науково-дослідний і проектно-розвідувальний інститут промислової технології" ("УкрНДПРпромтехнології") і "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (обоє - Жовті води, Дніпропетровська обл.)

Довідка УНІАН. 27 жовтня паливна компанія "Росатому" "ТВЕЛ" і український державний концерн "Ядерне паливо" підписали угоду про створення на території України підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР- 1000.

Російська паливна компанія ВАТ "ТВЕЛ" прогнозує завершення розробки техніко-економічного обгрунтування будівництва в Україні заводу з фабрикації ядерного палива до кінця першого півріччя 2011 року. Згідно з Енергетичною стратегією, Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод з фабрикації ТВС (тепловиділяючих складок).

Згідно з затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом Міністрів державною цільовою програмою "Ядерне паливо України", будівництво заводу з виробництва ядерного палива планують завершити у 2013 році.

Вартість будівництва оцінюють у 1,679 млрд. грн., з яких 1,092 млрд. грн. планують залучити як інвестиції.