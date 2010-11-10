Єврокомісія представила енергетичну стратегію до 2020 року

Європейська комісія представила сьогодні нову енергетичну стратегію до 2020 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в прийнятому Комісією Комюніке для Європарламенту і Ради ЄС.

Стратегія визначає пріоритети на наступні 10 років і пропонує дії, необхідні для покращення енергозбереження, створення ринку з конкурентними цінами і гарантованими поставками, прискорення розвитку технологій.

«Енергетичні виклики – один із найбільших тестів для нас всіх. Переведення нашої енергетичної системи на новий, більш стабільний і безпечний шлях розвитку може зажадати часу, але амбітні рішення мають бути ухвалені зараз», - заявив з цього приводу Комісар ЄС з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР.

У своєму комюніке Єврокомісія визначила 5 пріоритетів. На їх базі Єврокомісія планує запропонувати нові законодавчі ініціативи впродовж найближчих 18 місяців.

Комюніке також обговорюватиметься на першому Європейському енергетичному саміті 4 лютого 2011 року.

Серед визначених Комісією пріоритетів - енергозбереження, інтеграція інфраструктури європейського ринку, визначення єдиної зовнішньої енергетичної політики, розвиток технологій і захист прав споживачів.

В галузі енергозбереження Єврокомісія пропонує зосередити увагу на двох найбільших споживачах енергоресурсів: транспорті і житловому секторі. При цьому Єврокомісія планує запропонувати конкретні фінансові механізми для реконструкції житлового сектора і проведення енергозберігаючих заходів.

В галузі об'єднання інфраструктури Єврокомісія вважає, що до 2015 року жодна країна-член ЄС не повинна залишитися ізольованою. При цьому впродовж найближчих 10 років інвестиції в інфраструктуру можуть досягти 1 трлн. євро.

Для прискорення реалізації інфраструктурних проектів Єврокомісія пропонує спростити процедуру і скоротити час видачі дозволів, перейшовши на режим «єдиного вікна».

У комюніке також міститься пропозиція координувати енергетичну політику країн-членів ЄС у відносинах із третіми країнами, а особливо у відносинах з ключовими партнерами.

При цьому в рамках Європейської політики сусідства Комісія вважає за можливе розширити угоду про Енергетичне співтовариство для забезпечення більшої інтеграції країн-сусідів, бажаючих брати участь в європейському енергетичному ринку.

Крім того, в комюніке містяться пропозиції щодо розширення наукових досліджень в галузі енергозбереження, а також з посилення захисту прав споживачів і більш прозорого формування рахунків.