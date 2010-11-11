Співпраця з Україною в газовій сфері не відміняє будівництво «Південного потоку» - Язєв

Співпраця з Україною в газовій сфері не відміняє будівництво «Південного потоку».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив глава Російського газового товариства, віце-спікер Держдуми Росії Валерій ЯЗЄВ.

«Ми за розширення співпраці з Україною, переведення її на довгострокову розумну основу, але це абсолютно не відміняє будівництво «Південного потоку», - сказав В.ЯЗЄВ.

Він зазначив, що до 2020 року імпорт газу в ЄС збільшиться на 200 млрд. кубометрів за рік.

«На моє переконання, у будь-якому разі - 100 млрд. куб. м – це буде російський газ, під це потрібні нові трубопровідні потужності. Ми диверсифікуватимемо потоки – буде і «Північний потік», українську ГТС розширюватимемо, якщо будуть знайдені умови економічно вигідні і розумні для російської участі, «Південний потік» будуватимемо, зріджений газ транспортуватимемо до Європи, а якщо потрібно буде - нові потоки збудуємо», - сказав В.ЯЗЄВ.