Підстав для зниження ціни на газ для України немає - Язєв

Підстав для зниження ціни російського газу для України немає.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив глава Російського газового товариства, віце-спікер Держдуми Росії Валерій ЯЗЄВ.

«Цілком ринкова формула ціни (для України – УНІАН) була підписана на 11 років у 2009 році», - заявив В.ЯЗЄВ.

Він вважає, що російська сторона і так вже пішла на поступки Україні кілька разів. Зокрема, за Харківськими угодами Україна одержала знижку на 100 дол. за тис. куб., а також «Газпром» зменшив обов`язковий обсяг для відбору і не штрафував Україну за недобір газу.

«Ми і так в чому тільки на зустріч не пішли, тому я не бачу ніяких підстав (для зниження ціни – УНІАН). Якщо знайдуться якісь підстави, серйозні вагомі аргументи для зниження ціни на газ для України, це буде реалізовано. Фон наших відносин дружній і добросусідський і буде визначена найбільш комфортна формула для продажів», - сказав він.