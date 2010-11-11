Переговори щодо СП «Газпрому» і «Нафтогазу» буксують

Переговори зі створення спільного підприємства між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» буксують.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав голова Російського газового товариства, віце-спікер Державної думи Росії Валерій ЯЗЄВ.

За його словами, питання про модернізацію української ГТС вирішуватиметься в трикутнику Росія–ЄС–Україна.

«Розробка цих умов була запропонована зокрема Володимиром ПУТІНИМ – це спільне підприємство «Газпром»-«Нафтогаз» буксує... Поки переговори йдуть, можливо не дуже продуктивно», - сказав В.ЯЗЄВ.

Він нагадав, що Росія запропонувала внести до СП Каспійське родовище, яке недалеко від кордону з Україною, а також родовище на півострові Ямал, яке зараз розробляється.

Водночас В.ЯЗЄВ зазначив, що Україна як учасник Європейського газового співтовариства імплементує європейське енергетичне законодавство в національне.

«Це дещо розводить Росію та Україну, і тут ще потрібно знайти якийсь компроміс розумний», - сказав він.

За його словами, 22 листопада це питання обговорюватиметься. (22 листопада в Брюсселі обговорюватиметься питання модернізації української газотранспортної системи у форматі Україна - Європейський Союз – Росія – УНІАН).

В.ЯЗЄВ укотре підкреслив, що «треба прибрати спокусу України нескінченно шантажувати своїми транзитними потужностями, що дісталися їй від Радянського Союзу».

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що на даному етапі переговори про створення спільного підприємства між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» проходять спокійно.

«Йде серйозна робота з оцінки активів. Ясно, що та сторона й наша сторона хочуть знайти найбільш оптимальні умови для цього, причому ніхто нікуди нікого не квапить. У нас є час, і ми спокійно працюємо в цьому напрямку», - сказав М.АЗАРОВ.

Раніше, 7 вересня ц.р. на зустрічі з журналістами голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що співпраця ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" має завершитися злиттям цих двох компаній.

13 вересня ц.р. заступник голови Держдуми РФ, президент Російського газового товаритсва Валерій ЯЗЄВ повідомив, що Росія запропонувала для СП між «Газпромом» і «Нафтогазом» родовища в Астраханській області та на півострові Ямал в обмін на активи «Нафтогазу».