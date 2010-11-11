Акциз на скраплений газ не розповсюджуватиметься на паливо для потреб населення – Мінфін

Акцизний збір на скраплений газ, введення якого передбачене проектом Податкового кодексу, не розповсюджуватиметься на пропан-бутан для потреб населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний фахівець департаменту митної і податкової політики Міністерства фінансів України Вячеслав ЮЩЕНКО в ході ІІ Міжнародної конференції з питань розвитку українського ринку нафтопродуктів сьогодні в Києві.

«У проекті кодексу міститься норма, що передбачає пільгове оподаткування скрапленого газу, який використовується населенням, зокрема, заправляється в побутові балони», – відзначив В.Ющенко.

Він також повідомив, що на даний момент норма про введення акцизного збору на скраплений газ, а також його підвищення на бензини розглядається Комітетом Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки.

«Думаю, сьогодні-завтра розгляд закінчать, і буде ухвалене остаточне рішення», – сказав В.Ющенко, додавши, що йому невідомо про можливі зміни в проекті Податкового кодексу.

Як повідомляв УНІАН, проект Податкового кодексу, зареєстрований урядом у Верховній Раді, передбачає введення акцизного збору на скраплений газ (пропан або суміш пропану і бутану) у розмірі 40 євро за тонну.