Мінфін: акциз на зріджений газ не поширюватиметься на паливо для потреб населення

Акцизний збір на зріджений газ, введення якого передбачене проектом Податкового кодексу, не поширюватиметься на Пропан-Бутан для потреб населення.

Як передає кореспондент УНІАН про це повідомив головний фахівець департаменту митної і податкової політики Міністерства фінансів України В'ячеслав ЮЩЕНКО під час ІІ Міжнародної конференції з питань розвитку українського ринку нафтопродуктів сьогодні в Києві.

"У проекті кодексу є норма, яка передбачає пільгове оподаткування зрідженого газу, який використовує населення, зокрема, яким заправляють побутові балони", - зазначив В. ЮЩЕНКО.

Він також повідомив, що на цей момент норма про введення акцизного збору на зріджений газ, а також його підвищення на бензини розглядається Комітетом Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки.

"Думаю, сьогодні-завтра розгляд закінчать і буде прийнято остаточне рішення", - сказав В. ЮЩЕНКО, додавши, що йому невідомо про можливі зміни у проекті Податкового кодексу.

Як повідомляв УНІАН, проект Податкового кодексу зареєстрований урядом у Верховній Раді, припускає введення акцизного збору на зріджений газ (пропан або суміш пропана і бутану) у розмірі 40 євро за тонну.

На думку деяких учасників ринку, введення акцизу на зріджений газ приведе до підвищення роздрібної вартості цього виду палива на 25-30 коп./л.